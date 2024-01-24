Мінфін США анонсував $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування

Про це повідомляє Reuters.

У заяві міністерства фінансів США, за результатами віртуальної зустрічі зі Шмигалем йдеться, що Єллен "підкреслила важливість того, щоб Конгрес якнайшвидше вжив заходів щодо фінансової підтримки України".

За її словами, Білий дім зобов’язався забезпечити $11,8 млрд для України в рамках додаткового фінансування.

У Мінфіні США вважають, що лідерство США у наданні фінансової підтримки Україні стане каталізатором інших донорів, які, як очікується, забезпечать приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні у 2024 році, які підтримують життєво важливі урядові операції, включаючи лікарні, школи та служби швидкого реагування.

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхом на полі бою. Надання фінансової підтримки Україні допоможе Україні виграти війну та просувати інтереси національної безпеки США в усьому світі", - заявили в Мінфіні.

Денис Шмигаль написав у своєму телеграм, що співпраця критично важлива для збереження макрофінансової стійкості України.

"Окрему увагу зосередили на питанні конфіскації російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України. Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити", - зазначив прем'єр.