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Байден і Сунак обговорили нагальну потребу в додатковому фінансуванні України

22 січня, 2024 понедiлок
23:12
Війна з Росією Джо Байден і Ріші Сунак

22 січня президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повели телефонну розмову, під час якої обговорили нагальну потребу в додатковому фінансуванні України для її захисту від агресії РФ

Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Щойно президент завершив телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком", - сказав Кірбі, додавши, що лідери країн обговорили найбільш актуальні міжнародні проблеми, серед яких й ситуація в Україні.

"Звісно вони говорили про Україну та нагальну потребу в додатковому фінансуванні, яку вона зараз має, а також про підтримку здатності захищатися на полі бою", - наголосив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що наступні кілька місяців будуть критичними для України, тому підтримка США буде мати важливе значення у розвитку ситуації на фронті.

Він зауважив, що українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ отримує допомогу від Ірану й КНДР, в тому числі балістичні ракети, а також налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

"І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів", - заявив Кірбі.

Пресслужба уряду Британії зауважила, що Сунак поінформував Байдена про нещодавнє оголошення подальшої військової підтримки Україні у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів разом із підписанням нової двосторонньої угоди про безпеку між Британією та Україною.

"Лідери погодилися, що надзвичайно важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну, яка протистоїть неспровокованій російській агресії", - йдеться у повідомленні уряду.

  • Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни в розмірі 2,5 млрд фунтів. Він передбачає додаткове обладнання до ППО, протитанкову зброю, ракети дальнього радіуса дії й тисячі снарядів. Також у рамках допомоги будуть проведені навчання для ще тисяч українських військових.
Теги:
Світ
Україна
Джо Байден
США
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
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