Байден і Сунак обговорили нагальну потребу в додатковому фінансуванні України

Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Щойно президент завершив телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком", - сказав Кірбі, додавши, що лідери країн обговорили найбільш актуальні міжнародні проблеми, серед яких й ситуація в Україні.

"Звісно вони говорили про Україну та нагальну потребу в додатковому фінансуванні, яку вона зараз має, а також про підтримку здатності захищатися на полі бою", - наголосив представник Білого дому.

Кірбі також підкреслив, що наступні кілька місяців будуть критичними для України, тому підтримка США буде мати важливе значення у розвитку ситуації на фронті.

Він зауважив, що українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли їхні запаси скорочуються.

Водночас РФ отримує допомогу від Ірану й КНДР, в тому числі балістичні ракети, а також налагодили власне виробництво дронів та інших систем озброєнь.

"І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів", - заявив Кірбі.

Пресслужба уряду Британії зауважила, що Сунак поінформував Байдена про нещодавнє оголошення подальшої військової підтримки Україні у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів разом із підписанням нової двосторонньої угоди про безпеку між Британією та Україною.

"Лідери погодилися, що надзвичайно важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну, яка протистоїть неспровокованій російській агресії", - йдеться у повідомленні уряду.