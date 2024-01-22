Україна зможе залучити втричі більше коштів від інших донорів, якщо конгрес США схвалить пакет допомоги, - Пріцкер
Спецпредставниця з питань економічного відновлення України у Держдепартаменті США Пенні Пріцкер заявила, що Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів, якщо американський конгрес схвалить фінансування України
Про це вона написала у колонці для видання The Hill.
Зокрема, Пріцкер назвала економічну підтримку України з боку США "мультиплікатором сили".
"Наша підтримка української програми Міжнародного валютного фонду генерує додаткову підтримку з боку донорів у всьому світі. Наш запит до Конгресу на $11,8 млрд допоможе залучити майже втричі більше коштів від інших донорів", - написала спецпредставниця США.
Вона зазначила, що підтримка української економіки з боку США не менш важлива, ніж допомога у сфері безпеки, оскільки від її стійкості залежить результат війни з Росією на полі бою.
Пріцкер наголосила, що росіяни не змогли зламати Збройні Сили України на фронті навіть у холодні часи, водночас російське керівництво зосередилося на руйнуванні української економіки.
"Путіну не вдалося зламати хоробрих українських військових навіть узимку. Він направив свої зусилля на руйнування української економіки, щоб досягти того, чого він не може досягти на полі бою. Кремль робить все можливе, щоб відрізати Україну від світових ринків зерна, сталі, технологій та енергоносіїв", - додала посадовиця.
Вона також зазначила, що економічна допомога США допомагає українцям воювати.
"Їм потрібна наша підтримка для їхніх 57 тисяч служб швидкого реагування, включно з пожежниками, які гасять полум'я, спричинене російською та іранською зброєю. І 517 тисяч лікарів, медсестер і медичних працівників, які доглядають за ветеранами, пораненими солдатами й дітьми", - зазначила Пріцкер.
- Нагадаємо, 12 січня Пенні Пріцкер вже вдруге відвідала Україну, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та представниками Верховної Ради. Зокрема, з останніми представниця США обговорила подальшу фінансову й військову підтримку з боку Штатів.
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