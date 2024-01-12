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Спецпредставниця США з відновлення України зустрілася з Зеленським, Шмигалем та парламентом: про що говорили

12 січня, 2024 п'ятниця
22:24
Світ

У п'ятницю, 12 січня, спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вже вдруге відвідала Україну, де зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та представниками Верховної Ради

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зустріч з Зеленським: реформи, зміцнення економіки та забезпечення макрофінансової стабільності 

Під час зустрічі президент відзначив вагому роль Пенні Пріцкер у координації взаємодії з міжнародними партнерами щодо підтримки України в реалізації реформ, проєктів з відбудови та подальшого зміцнення української економіки. Зеленський назвав візит пані Пріцкер потужним сигналом міцної підтримки.

"Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку, оскільки це відчутно допомагає Україні вести боротьбу з агресором", – зазначив Зеленський.

Окрім того, під час зустрічі було порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України, а також Володимир Зеленський і Пенні Пріцкер обговорили ймовірні шляхи використання заморожених російських активів для відбудови України.

На зустрічі з урядовцями обговорили можливості інвестицій і розвиток державно-приватного партнерства

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і Пенні Пріцкер під час зустрічі обговорили зміцнення української економіки, зокрема можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства. Про це Шмигаль повідомив у фейсбуці.

"Ключова тема — зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток. Одна з основних передумов – забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних спроможностей", – написав очільник уряду.

Також було порушене питання основних потреб України на цей рік. Шмигаль наголосив, що важливим чинником залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. 

Він висловив вдячність Пріцкер за її особисті зусилля на підтримку Україну в усіх сферах та сподівання на подальшу злагоджену та продуктивну взаємодію.

Після зустрічі під час спілкування зі ЗМІ Пріцкер наголосила на тому, що нашій країні потрібно бути більш самодостатньою, передає Укрінформ.

"Ми постійно наголошуємо з українським урядом на тому, що їм потрібно діяти, щоб збільшувати прибутки держави, тому що зрештою світ не зможе надати достатньо бюджетної підтримки Україні. Тому ми вітаємо те, що прибутки держави зросли на 10%, але ми також зосереджуємося на тому, як Україна може бути більш самодостатньою", – зазначила вона.

Пріцкер додала, що веде переговори з українською стороною про те, як нашій країні збільшити експорт, та приділяє велику увагу Чорноморському коридору для збільшення прибутків з податків для уряду.

"По-друге, ми говоримо про реформи, як-от реформування митниці, ринкові реформи чи інші зміни стосовно податків, аби уряд держави мав більші прибутки та був більш самодостатнім. Це також критичні функції, щоб уряд також просувався до членства в ЄС", – пояснила спецпредставниця США.

Зустріч з представниками Верховної Ради: акцент на фінансовій і військовій підтримці з боку США

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук і представники депутатських фракцій під час зустрічі з Пенні Пріцкер та очолюваною нею делегацією обговорили подальшу фінансову й військову підтримку з боку США.

Про це Стефанчук написав у фейсбуці.

"Закцентував, що ми розуміємо надзвичайну важливість прозорого, підзвітного й ефективного використання коштів американських платників податків", – написав очільник парламенту.

За його словами, окремо було обговорення питання виконання Україною реформ та зобовʼязань перед МВФ, США, ЄС й іншими міжнародними донорами. Стефанчук наголосив, що це один із головних наших пріоритетів – і переважна більшість реформ ухвалюється у Верховній Раді.

"Ще одне важливе питання, яке порушили, — відбудова України. І у цьому аспекті наголосив на важливості конфіскації російських суверенних активів, – зазначив він. – Особливо значущою є підтримка українського приватного сектору, зокрема, залучення інвестицій в агро-, ІТ- та банківську сфери. Предметно обговорили кроки, які б сприяли безперешкодному і ширшому залученню інвесторів".

Сумнівне призначення очільниці Рахункової палати

Пенні Пріцкер зазначила, що обговорила з українськими посадовцями сумнівне призначення очільниці Рахункової палати, передає Європейська правда.

"Ми говорили (на офіційних зустрічах) про Рахункову палату", – заявила спецпредставниця США.

"Ми говорили з українськими посадовцями про важливість не тільки ухвалювати закони, і не тільки призначати людей на посади, але також забезпечувати, що є достатня процедура перевірки, необхідний "скринінг" кандидатів, щоб і українці, і не лише українці мали довіру до того нагляду, який здійснюють українські інституції", – пояснила вона.

Пріцкер додала, що Сполучені Штати  "не будуть мовчати" у разі інших призначень без перевірки.

Верховна Рада 10 січня, попри попередження США та членів G7, призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську до завершення реформи цього органу, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.

  • У п'ятницю, 12 січня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.

Україна
Володимир Зеленський
США
Руслан Стефанчук
Денис Шмигаль
допомога США Україні
відбудова України
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