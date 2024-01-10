Головою Рахункової палати призначили ексочільницю АМКУ Ольгу Піщанську
У середу, 10 січня, Верховна рада України проголосувала за призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати
Про це повідомив нардеп Ярослав Залізняк.
Зазначається, що до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України.
За призначення жінки головою Рахункової палати проголосували 252 народних депутати. 10 голосів віддала "Слуга народу", 17- "Платформа за життя та мир", "Довіра" - 15 голосів, "Батьківщина" - 13, "За майбутнє" і "Відновлення України" - по 10 голосів.
Водночас від партій "Європейська солідарність" і "Голос" не було жодного голосу.
Железняк нагадав, що питання призначення Піщанської на нову посаду стояло на порядку денному ще 21 грудня 2023 року, але тоді не вистачило голосів.
- Першу заступницю голови Антимонопольного комітету України Ольгу Піщанську призначили виконувати обов'язки голови АМКУ у липні 2020 року.
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