Головою Рахункової палати призначили ексочільницю АМКУ Ольгу Піщанську

Про це повідомив нардеп Ярослав Залізняк.

Зазначається, що до цього Піщанська обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України.

За призначення жінки головою Рахункової палати проголосували 252 народних депутати. 10 голосів віддала "Слуга народу", 17- "Платформа за життя та мир", "Довіра" - 15 голосів, "Батьківщина" - 13, "За майбутнє" і "Відновлення України" - по 10 голосів.

Водночас від партій "Європейська солідарність" і "Голос" не було жодного голосу.

Железняк нагадав, що питання призначення Піщанської на нову посаду стояло на порядку денному ще 21 грудня 2023 року, але тоді не вистачило голосів.