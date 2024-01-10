"Перша в історії": МЗС України розробило стратегію розвитку відносин з країнами Латинської Америки і Карибського басейну

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Українська дипломатія системно втілює завдання президента Володимира Зеленського задля відкриття нових горизонтів для України у світі. У 2022-2023 роках ми суттєво активізували співробітництво з Африкою, запустивши ренесанс українсько-африканських відносин. 2024 рік стане роком повернення України в регіон Латинської Америки та Карибського басейну", - наголосив міністр.

За його словами, стратегія розвитку відносин України та країн Латинської Америки і Карибського басейну (ЛАКБ) була розроблена МЗС вперше в українській історії. Вона розрахована на п‘ять років.

"Стратегія - це документ стратегічного планування, який має на меті виведення політичних, торговельних, економічних, культурних, гуманітарних та інших сфер співпраці на новий якісний рівень. Вона визначає основні напрями діяльності України в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну в умовах протидії агресії РФ, необхідності забезпечення підтримки з метою відновлення справедливого миру в нашій державі та повоєнної відбудови", - наголосив очільник МЗС.

Зокрема, за його словами, стратегія визначає такі цілі відносин України та країн ЛАКБ:

забезпечення підтримки України з боку країн регіону в протидії російській агресії, деокупації тимчасово окупованих територій України, відновленні суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах;

забезпечення участі країн ЛАКБ у втіленні Формули миру президента Зеленського;

сприяння українським експортерам у виході на ринки країн ЛАКБ;

збільшення обсягів торгівлі та інвестицій;

підтримка українських громад в країнах ЛАКБ задля реалізації їх національно-культурних та мовних потреб;

посилення української інформаційної присутності та боротьба із російською пропагандою;

просування української культури.

В українському МЗС наголошують, що розробка та втілення стратегії розвитку відносин із країнами Латинської Америки та Карибського басейну завершить процес якісно нового стратегічного охоплення всіх регіонів світу задля комплексного просування національних інтересів України.