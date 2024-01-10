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Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Еквадором

10 січня, 2024 середа
07:25
Світ Перу

У середу, 10 січня, прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола оголоси про надзвичайний стан на кордоні з Еквадором

Про це повідомив Отарола на сторінці Х.

"Наша солідарність із братньою країною Еквадором перед обличчям подій, з якими вона стикається", - йдеться у повідомленні.

За його словами, поліція Перу посилить заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною, а на всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан.

  • В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію і взяли журналістів у заручники в прямому ефірі. Президент Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні.
Кримінал
Еквадор
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