Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Еквадором
У середу, 10 січня, прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола оголоси про надзвичайний стан на кордоні з Еквадором
Про це повідомив Отарола на сторінці Х.
"Наша солідарність із братньою країною Еквадором перед обличчям подій, з якими вона стикається", - йдеться у повідомленні.
За його словами, поліція Перу посилить заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною, а на всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан.
- В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію і взяли журналістів у заручники в прямому ефірі. Президент Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні.
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