Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Еквадором

Про це повідомив Отарола на сторінці Х.

"Наша солідарність із братньою країною Еквадором перед обличчям подій, з якими вона стикається", - йдеться у повідомленні.

За його словами, поліція Перу посилить заходи безпеки у прикордонній зоні із сусідньою країною, а на всьому північному кордоні Перу буде оголошено надзвичайний стан.