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В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію в прямому ефірі, в країні оголосили режим внутрішнього збройного конфлікту

10 січня, 2024 середа
01:10
Світ

В Еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію і взяли журналістів у заручники в прямому ефірі. Президент Даніель Нобоа оголосив про "внутрішній збройний конфлікт" у країні

Про це повідомляє CNN.

Згідно з указом президента, деякі угруповання в Еквадорі визнаються терористичними, збройні сили отримали доручення нейтралізувати їх.

Президент підписав цей указ невдовзі після того, як озброєні люди в капюшонах увірвалися в телестудію міста Гуаякіль під час прямої телевізійної трансляції. Це був один із кількох насильницьких інцидентів, що сталися по всій країні впродовж вівторка. Місцеві ЗМІ також повідомляли про озброєних осіб у лікарні й університеті міста Гуаякіль.

Пізніше поліція Еквадору повідомила, що заарештувала всіх озброєних людей на телестудії, а представників ЗМІ евакуювали. Правоохоронці назвали інцидент терористичним актом.

Напередодні президент оголосив у Еквадорі надзвичайний стан. Це рішення він ухвалив після втечі з в’язниці одного з ватажків наркобанди Los Choneros, Адольфо Масіаса (Фіто). Той відбував покарання у в’язниці за злочини, пов’язані з наркоторгівлею і вбивством, а втік, коли його мали перемістити до в’язниці суворого режиму в місті Гуаякіль.

Після втечі Фіто у країні фіксують спалахи насильства. Згідно з повідомленнями національної поліції на X, щонайменше сім агентів поліції викрадено у трьох різних містах. В Есмеральдасі, що на північному заході країни, було підпалено два автомобілі, один з яких спричинив пожежу на заправці. У столиці Кіто поліція виявила згоріле авто зі слідами газових балонів усередині. 

Поліція повідомила, що зафіксувала понад 20 надзвичайних ситуацій протягом вечора понеділка вечора та вночі у вівторок у різних частинах країни.

Пенітенціарна служба Еквадору повідомила, що у понеділок сталося щонайменше 6 інцидентів у в'язницях, включаючи заворушення й утримання пенітенціарних агентів. За повідомленнями місцевої влади, з в'язниці втік ще один лідер банди наркоторговців, Фабрісіо Колон Піко, затриманий минулої п’ятниці. Разом із Піко втекли ще 38 ув'язнених, 12 з яких вдалося спіймати.

Збройні сили Еквадору заявили, що вони провели операції в понеділок увечері та рано у вівторок у найбільш охоплених конфліктом районах. Національна асамблея Еквадору зібралася екстрене засідання, щоб виробити заходи боротьби зі злочинними угрупованнями в країні.

Пошуки Адольфо Масіаса тривають, цим займаються понад 3000 поліцейських і військовослужбовці. 

Масіас є лідером угруповання Los Choneros, пов’язаного з морською торгівлею наркотиками до Мексики та США. Він був ув'язнений після того, як був засуджений за торгівлю наркотиками. У липні, перед своїм убивством, покійний кандидат у президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо заявив, що Масіас йому погрожував.

  • 9 серпня в Еквадорі трьома пострілами в голову вбили кандидата в президенти від руху Construye Фернандо Вільявісенсіо. Це сталося після політичного мітингу, що відбувся в Колізеї коледжу Андерсон у Кіто.

  • Напередодні виборів в Еквадорі вбили організатора місцевого осередку партії експрезидента Рафаеля Корреа в провінції Есмеральдас, політика Педро Бріонеса

Кримінал
Еквадор
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