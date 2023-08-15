Менш ніж за тиждень до виборів: у Еквадорі вбили ще одного політика
В Еквадорі вбили організатора місцевого осередку партії експрезидента Рафаеля Корреа в провінції Есмеральдас політика Педро Бріонеса: вбивство сталося напередодні виборів
Про це інформує Reuters, посилаючись на повідомлення лідерів партії "Громадянської революції".
Зазначається, що вбивство сталося напередодні дострокових президентських виборів, які мають відбутися у неділю, 20 серпня.
"Однак голосування відбудеться на тлі високого рівня злочинності в південноамериканській країні, де різко зросли випадки насильства і вбивств у містах і в'язницях, в чому Лассо (чинний президент Еквадору, - ред.) неодноразово звинувачував банди наркоторговців", - йдеться у повідомленні.
Політикиня Луїза Гонсалес зазначила, що Еквадор наразі переживає свій найкривавіший період. Вона також висловила співчуття родині загиблого.
"Обійми солідарності з родиною товариша Педро Бріонеса, який загинув від рук насильства", - додала вона.
Колишня губернаторка провінції Есмеральдас та нинішня еквадорська політикиня Паола Кабесас вказала, що життя Бріонеса обірвала куля.
- 9 серпня в Еквадорі трьома пострілами в голову вбили кандидата в президенти від руху Construye Фернандо Вільявісенсіо. Це сталося після політичного мітингу, що відбувся в Колізеї коледжу Андерсон у Кіто.
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