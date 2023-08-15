Про це інформує Reuters, посилаючись на повідомлення лідерів партії "Громадянської революції".

Зазначається, що вбивство сталося напередодні дострокових президентських виборів, які мають відбутися у неділю, 20 серпня.

"Однак голосування відбудеться на тлі високого рівня злочинності в південноамериканській країні, де різко зросли випадки насильства і вбивств у містах і в'язницях, в чому Лассо (чинний президент Еквадору, - ред.) неодноразово звинувачував банди наркоторговців", - йдеться у повідомленні.

Політикиня Луїза Гонсалес зазначила, що Еквадор наразі переживає свій найкривавіший період. Вона також висловила співчуття родині загиблого.

"Обійми солідарності з родиною товариша Педро Бріонеса, який загинув від рук насильства", - додала вона.

Колишня губернаторка провінції Есмеральдас та нинішня еквадорська політикиня Паола Кабесас вказала, що життя Бріонеса обірвала куля.