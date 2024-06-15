Під час пандемії COVID-19 Пентагон провів таємну кампанію протидії впливу Китаю на Філіппінах, - розслідування Reuters

Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Про таємну операцію раніше не повідомлялося. Розслідування Reuters показало, що воно мало на меті посіяти сумніви щодо безпеки та ефективності вакцин та іншої життєво необхідної допомоги, яку постачав Китай. Через фальшиві інтернет-акаунти, призначені для того, щоб видати себе за філіппінців, військові пропагандистські зусилля перетворилися на кампанію проти ваксів. У публікаціях у соціальних мережах засуджували якість масок для обличчя, наборів для тестування та першої вакцини, яка стане доступною на Філіппінах – китайське щеплення Sinovac.

Агентство Reuters виявило щонайменше 300 облікових записів на X, раніше Twitter, які збігаються з описами ексвійськових чиновників США, знайомих з операцією на Філіппінах. Майже всі вони були створені влітку 2020 року та зосереджені на гаслі #Chinaangvirus.

"COVID прийшов з Китаю, і вакцина теж прийшла з Китаю, не вірте Китаю!", - один типовий твіт з липня 2020 року.

Після того, як Reuters запитало X про облікові записи, соціальна мережа видалила профілі, визначивши, що вони були частиною скоординованої кампанії ботів на основі моделей активності та внутрішніх даних.

Зусилля американських військових по боротьбі з вакцинами почалися навесні 2020 року і вийшли за межі Південно-Східної Азії, перш ніж були припинені в середині 2021 року, встановило Reuters. Розробляючи пропагандистську кампанію для місцевої аудиторії в Центральній Азії та на Близькому Сході, Пентагон використовував комбінацію фальшивих акаунтів у соціальних мережах на кількох платформах, щоб поширити страх перед китайськими вакцинами серед мусульман у той час, коли вірус вбивав десятки тисяч людей кожен день. Ключова частина стратегії: підсилити спірне твердження про те, що, оскільки вакцини іноді містять свинячий желатин, уколи в Китаї можуть вважатися забороненими згідно з ісламським правом.

Reuters виявила, що військова програма розпочалася за експрезидента США Дональда Трампа та тривала протягом місяців під час президентства Джо Байдена. Навесні 2021 року Білий дім Байдена видав указ про заборону боротьби з ваксом, який також принижував вакцини, вироблені іншими конкурентами, а Пентагон ініціював внутрішню перевірку.

Високопоставлений чиновник Міністерства оборони визнав, що військові США ведуть таємну пропаганду, щоб зневажити китайську вакцину в країнах, що розвиваються, але чиновник відмовився надати подробиці.

Фальшиві облікові записи, які використовували військові, мали десятки тисяч підписників під час програми. На хвилі пропагандистських зусиль США тодішній президент Філіппін Родріго Дутерте був настільки збентежений тим, як мало філіппінців бажають робити щеплення, що він погрожував арештом людям, які відмовляються від вакцинації.