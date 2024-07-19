Після одужання від COVID-19: Байден обіцяє повернутись до передвиборчої кампанії наступного тижня

Про це повідомляє The Washington Times.

Байден пообіцяв продовжувати кампанію навіть після того, як кількість законодавців-демократів, які закликали його піти з посади, сягнула щонайменше 30, а деякі з них заявили, що президент може відмовитися від участі у виборах вже цими вихідними.

Наразі Байден перебуває на карантині, одужуючи від коронавірусу.

"Я з нетерпінням чекаю повернення в передвиборчу кампанію наступного тижня, щоб продовжити викривати загрозу "Проєкту 2025" Дональда Трампа, наводячи при цьому аргументи на користь мого власного послужного списку і бачення, яке я маю для Америки: такої, де ми врятуємо нашу демократію, захистимо наші права і свободи і створимо можливості для кожного", - наголосив президент.