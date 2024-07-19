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Після одужання від COVID-19: Байден обіцяє повернутись до передвиборчої кампанії наступного тижня

19 липня, 2024 п'ятниця
22:15
Світ Джозеф Байден

Президент США Джо Байден заявив, повернеться до передвиборчої кампанії наступного тижня після свого одужання від коронавірусу, публічно продемонструвавши готовність залишитись у перегонах

Зміст

Про це повідомляє The Washington Times.

Байден пообіцяв продовжувати кампанію навіть після того, як кількість законодавців-демократів, які закликали його піти з посади, сягнула щонайменше 30, а деякі з них заявили, що президент може відмовитися від участі у виборах вже цими вихідними.

Наразі Байден перебуває на карантині, одужуючи від коронавірусу.

"Я з нетерпінням чекаю повернення в передвиборчу кампанію наступного тижня, щоб продовжити викривати загрозу "Проєкту 2025" Дональда Трампа, наводячи при цьому аргументи на користь мого власного послужного списку і бачення, яке я маю для Америки: такої, де ми врятуємо нашу демократію, захистимо наші права і свободи і створимо можливості для кожного", - наголосив президент.

  • У NBC News заявили, що члени родини лідера Сполучених Штатів Америки Джо Байдена обговорили, як може виглядати його вихід із передвиборчої кампанії після закликів покинути президентські перегони від однопартійців. У Білому домі назвали таку інформацію неправдивою.

Теги:
політика
Президент США
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
COVID-19
Коронавірус
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