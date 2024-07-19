NBC стверджує, що сім'я Байдена обговорила його можливий вихід з президентських перегонів. Білий дім назвав інформацію неправдивою
Члени родини лідера Сполучених Штатів Америки Джо Байдена обговорили, як може виглядати його вихід із передвиборчої кампанії після закликів покинути президентські перегони від однопартійців. У Білому домі назвали таку інформацію неправдивою
Про це повідомляє NBC News із посиланням на два ознайомлені джерела.
За словами співрозмовників телеканалу, за результатами дискусії в сімʼї Байдена всі погодилися, що будь-який вихід чинного американського президента має дати Демократичній партії найкращі шанси, аби перемогти Дональда Трампа. Водночас вихід має бути гідний для Байдена.
У матеріалі йдеться, що під час сімейного обговорення можливого виходу Байдена з президентської кампанії головними факторами розмови були міркування про її вплив на здоровʼя очільника Білого дому, родину та стабільність США.
Співрозмовник телеканалу, близький до кампанії Байдена, зауважив, що дискусії стосовно його виходу з виборів відбувалися не лише в родині, а й серед високопосадовців Білого дому.
Водночас цю інформацію NBC прокоментував прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс: за його словами, вона є неправдивою.
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