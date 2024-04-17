Південна Корея провела військові навчання біля кордону з КНДР

Про це інформує Yonhap.

Навчання проходили на полігоні в Чхорвоні, що за 85 кілометрів на північний схід від Сеула. У них брали участь близько 430 військовослужбовців з армійського столичного корпусу і 2-ї дивізії морської піхоти. Також були залучені 30 самохідних гаубиць К9 і К55А1, а також контрбатарейні радари і безпілотники.

Метою навчань було посилення спроможності стримування від провокацій Північної Кореї. Основні зусилля спрямували на посилення спільної оперативної готовності армії і морської піхоти.