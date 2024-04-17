Південна Корея провела військові навчання біля кордону з КНДР
Південна Корея у середу, 17 квітня, провела артилерійські навчання з бойовою стрільбою поблизу кордону з Північною Кореєю
Про це інформує Yonhap.
Навчання проходили на полігоні в Чхорвоні, що за 85 кілометрів на північний схід від Сеула. У них брали участь близько 430 військовослужбовців з армійського столичного корпусу і 2-ї дивізії морської піхоти. Також були залучені 30 самохідних гаубиць К9 і К55А1, а також контрбатарейні радари і безпілотники.
Метою навчань було посилення спроможності стримування від провокацій Північної Кореї. Основні зусилля спрямували на посилення спільної оперативної готовності армії і морської піхоти.
- Раніше Сполучені Штати Америки й Південна Корея розпочали спільні військово-повітряні навчання, у яких братиме участь морська піхота й залучені близько сотні бойових літаків.
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