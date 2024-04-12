США та Південна Корея почали навчання військово-повітряних сил за участі морської піхоти

Про це повідомляє Yonhap.

Навчання Korea Flying Training (KFT) є щорічними. Цього року вони триватимуть два тижні на авіабазі Кунсан за 178 кілометрів на південь від Сеула.

У них братимуть участь військові десантних військ та Корпусу морської піхоти США, які тренуватимуться у взаємодії бойової авіації різних типів із передовими винищувачами, завданні високоточних ударів, масованому десантуванні, а також відпрацюванні злагоджених дій у ході різних бойових операцій.

Згідно з планом, до KFT залучать близько 25 літаків, зокрема американські F-35B і F-35A південнокорейського виробництва.

Korea Flying Training - це одне з двох щорічних навчань військово-повітряних сил Південної Кореї та союзників, що проводяться у першій половині року, коли Vigilant Defense - у другій.

Підкреслюється, що навчання проходять на тлі напруженості на Корейському півострові, оскільки КНДР випробовує зброю. Зокрема 2 квітня вона запустила твердопаливну балістичну ракету середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.