США та Південна Корея почали навчання військово-повітряних сил за участі морської піхоти
Сполучені Штати Америки й Південна Корея розпочали спільні військово-повітряні навчання, у яких братиме участь морська піхота й залучені близько сотні бойових літаків
Про це повідомляє Yonhap.
Навчання Korea Flying Training (KFT) є щорічними. Цього року вони триватимуть два тижні на авіабазі Кунсан за 178 кілометрів на південь від Сеула.
У них братимуть участь військові десантних військ та Корпусу морської піхоти США, які тренуватимуться у взаємодії бойової авіації різних типів із передовими винищувачами, завданні високоточних ударів, масованому десантуванні, а також відпрацюванні злагоджених дій у ході різних бойових операцій.
Згідно з планом, до KFT залучать близько 25 літаків, зокрема американські F-35B і F-35A південнокорейського виробництва.
Korea Flying Training - це одне з двох щорічних навчань військово-повітряних сил Південної Кореї та союзників, що проводяться у першій половині року, коли Vigilant Defense - у другій.
Підкреслюється, що навчання проходять на тлі напруженості на Корейському півострові, оскільки КНДР випробовує зброю. Зокрема 2 квітня вона запустила твердопаливну балістичну ракету середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою.
- 2 квітня Північна Корея заявила, що успішно випробувала нову твердопаливну балістичну ракету середньої дальності Hwasong-16В із гіперзвуковою боєголовкою, здатною нести ядерний заряд.
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