КНДР оголосила про випробування ракети з гіперзвуковою боєголовкою, здатною нести ядерний заряд
2 квітня КНДР заявила, що успішно випробувала нову твердопаливну балістичну ракету середньої дальності Hwasong-16В із гіперзвуковою боєголовкою, здатною нести ядерний заряд
Про це повідомляє KCNA.
Випробування мало на меті перевірити характеристики гіперзвукової бойової частини, зокрема, її здатність маневрувати та змінювати швидкість під час польоту.
Зазначається, що під час тестування гіперзвукова боєголовка двічі розганялась до максимальної швидкості на висоті 101,1 км та висоті 72,3 км, пролетіла близько 1000 км й уразила мішень у Японському морі.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував випробуваннями. Він назвав нову ракету "потужною стратегічною наступальною зброєю". За його словами, КНДР розробляє вдосконалені ракети різної дальності, які тепер мають твердопаливні двигуни та можуть оснащуватися керованими і ядерними боєголовками.
Кім заявив, що наразі найбільш актуальним завданням Північної Кореї є розвиток переважаючої військової сили, здатної "стримувати та контролювати ворогів".
Від початку цього року КНДР різко збільшила випробування різних типів ракетного й артилерійського озброєння, включаючи запуски крилатих і гіперзвукових ракет із сухопутних та морських платформ і стрільби надвеликих реактивних систем залпового вогню.
Гіперзвукову ракету складно перехопити сучасними засобами протиракетної оборони, оскільки вона рухається зі швидкістю щонайменше 5 Махів, у п’ять разів швидше звуку, на малих висотах і за важко передбачуваною траєкторією, постійно маневруючи.
- Уранці вівторка, 2 квітня, Північна Корея здійснила третє від початку року випробування балістичних ракет, запустивши ракету середньої дальності у бік Японського моря. Ймовірно, вона впала неподалік вод виключної економічної зони Японії.
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