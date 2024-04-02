КНДР втретє цьогоріч запустила балістичну ракету, Японія висловила протест

Про це пише Kyodo.

За даними міністерства оборони Японії, ракета була випущена в північно-східному напрямку із західного узбережжя Північної Кореї близько 07:00, пролетівши понад 650 км. Повідомлень про пошкодження літаків і суден не надходило.

Водночас військові Південної Кореї заявили, що КНДР випустила в Японське море те, що було схоже на балістичну ракету середньої дальності. Корейські аналітики виявили ракету, випущену з-під Пхеньяну, у той самий час.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида заявив, що уряд країни висловив протест Пхеньяну і додав, що запуск країною балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Це питання, яке стосується не тільки безпеки нашої країни, а й безпеки регіону та міжнародної спільноти. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив японський прем'єр.

За його словами, Японія працюватиме зі США та Південною Кореєю, щоб забезпечити безпеку всього регіону.