КНДР втретє цьогоріч запустила балістичну ракету, Японія висловила протест
Уранці вівторка, 2 квітня, Північна Корея здійснила третє від початку року випробування балістичних ракет, запустивши ракету середньої дальності у бік Японського моря. Ймовірно, вона впала неподалік вод виключної економічної зони Японії
Про це пише Kyodo.
За даними міністерства оборони Японії, ракета була випущена в північно-східному напрямку із західного узбережжя Північної Кореї близько 07:00, пролетівши понад 650 км. Повідомлень про пошкодження літаків і суден не надходило.
Водночас військові Південної Кореї заявили, що КНДР випустила в Японське море те, що було схоже на балістичну ракету середньої дальності. Корейські аналітики виявили ракету, випущену з-під Пхеньяну, у той самий час.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида заявив, що уряд країни висловив протест Пхеньяну і додав, що запуск країною балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
"Це питання, яке стосується не тільки безпеки нашої країни, а й безпеки регіону та міжнародної спільноти. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив японський прем'єр.
За його словами, Японія працюватиме зі США та Південною Кореєю, щоб забезпечити безпеку всього регіону.
- Крім того, 1 квітня у КНДР ухвалили план запуску декількох розвідувальних супутників цього року після запуску свого першого супутника-шпигуна в листопаді.
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