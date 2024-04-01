КНДР ухвалила план запуску нових супутників-шпигунів у 2024 році
У понеділок, 1 квітня, у КНДР ухвалили план запуску декількох розвідувальних супутників цього року після запуску свого першого супутника-шпигуна в листопаді
Про це інформує Yonhap.
"Успішний запуск розвідувального супутника Malligyong-1 минулого року приніс значний прогрес в обороноздатності країни, і цього року також очікується кілька запусків", - зазначив Пак Кьонг Су, заступник директора Національного управління аерокосмічних технологій Північної Кореї.
Пак наголосив на зростаючому значенні розвитку космічної галузі, зазначивши, що КНДР докладає зусиль для використання супутників у різних цілях, таких як сільське господарство, управління земельними ресурсами та запобігання стихійним лихам.
Раніше військове джерело в Південній Кореї повідомило, що Північна Корея встановила екран для того, щоб сторонні не могли спостерігати за місцем запуску супутника на космодромі Тончхан-рі, що може свідчити про підготовку до запуску супутника.
- 31 грудня минулого року Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не буде прагнути до примирення і возз'єднання з Південною Кореєю, пообіцявши вивести на орбіту три нові військові супутники-шпигуни у 2024 році.
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