КНДР ухвалила план запуску нових супутників-шпигунів у 2024 році

Про це інформує Yonhap.

"Успішний запуск розвідувального супутника Malligyong-1 минулого року приніс значний прогрес в обороноздатності країни, і цього року також очікується кілька запусків", - зазначив Пак Кьонг Су, заступник директора Національного управління аерокосмічних технологій Північної Кореї.

Пак наголосив на зростаючому значенні розвитку космічної галузі, зазначивши, що КНДР докладає зусиль для використання супутників у різних цілях, таких як сільське господарство, управління земельними ресурсами та запобігання стихійним лихам.

Раніше військове джерело в Південній Кореї повідомило, що Північна Корея встановила екран для того, щоб сторонні не могли спостерігати за місцем запуску супутника на космодромі Тончхан-рі, що може свідчити про підготовку до запуску супутника.