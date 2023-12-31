КНДР пообіцяла вивести на орбіту три нові військові супутники у 2024 році
Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не буде прагнути до примирення і возз'єднання з Південною Кореєю, пообіцявши вивести на орбіту три нові військові супутники-шпигуни у 2024 році
Про це повідомляє CNN.
Кім Чен Ин заявив, що міжкорейські відносини стали "відносинами між двома ворожими країнами".
"Настав час визнати реальність і прояснити наші відносини з Півднем", - підкреслив Кім, додавши, що якщо Вашингтон і Сеул спробують піти на військову конфронтацію з Пхеньяном, то його "сили стримування ядерної війни без вагань вдадуться до серйозних дій".
На його думку, КНДР більше не повинна мати справу з людьми, які оголошують її головним ворогом і шукають можливості для "краху нашого режиму" і "об'єднання шляхом поглинання".
Північна Корея планує посилити цю програму трьома додатковими супутниками-шпигунами в новому році.
"Виходячи з досвіду успішного запуску та експлуатації першого розвідувального супутника у 2023 році, було оголошено завдання запуску трьох додаткових розвідувальних супутників у 2024 році з метою енергійного сприяння розвитку космічної науки та техніки", - йдеться у повідомленні.
На думку Лейфа-Еріка Іслі, професора Університету Евха в Сеулі, випробування і рішуча риторика Північної Кореї можуть грати на руку Вашингтону.
"Північнокорейська загроза мотивує посилення тристоронньої співпраці між США, Японією і Південною Кореєю, включаючи обмін даними про відстеження ракет в режимі реального часу. Офіційні особи в Сеулі знали про це випробування МБР і заздалегідь координували свої дії з партнерами у Вашингтоні та Токіо", - зазначив він.
- 21 грудня стало відомо, що американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. У США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології.
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