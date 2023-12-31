КНДР пообіцяла вивести на орбіту три нові військові супутники у 2024 році

Про це повідомляє CNN.

Кім Чен Ин заявив, що міжкорейські відносини стали "відносинами між двома ворожими країнами".

"Настав час визнати реальність і прояснити наші відносини з Півднем", - підкреслив Кім, додавши, що якщо Вашингтон і Сеул спробують піти на військову конфронтацію з Пхеньяном, то його "сили стримування ядерної війни без вагань вдадуться до серйозних дій".

На його думку, КНДР більше не повинна мати справу з людьми, які оголошують її головним ворогом і шукають можливості для "краху нашого режиму" і "об'єднання шляхом поглинання".

Північна Корея планує посилити цю програму трьома додатковими супутниками-шпигунами в новому році.

"Виходячи з досвіду успішного запуску та експлуатації першого розвідувального супутника у 2023 році, було оголошено завдання запуску трьох додаткових розвідувальних супутників у 2024 році з метою енергійного сприяння розвитку космічної науки та техніки", - йдеться у повідомленні.

На думку Лейфа-Еріка Іслі, професора Університету Евха в Сеулі, випробування і рішуча риторика Північної Кореї можуть грати на руку Вашингтону.

"Північнокорейська загроза мотивує посилення тристоронньої співпраці між США, Японією і Південною Кореєю, включаючи обмін даними про відстеження ракет в режимі реального часу. Офіційні особи в Сеулі знали про це випробування МБР і заздалегідь координували свої дії з партнерами у Вашингтоні та Токіо", - зазначив він.