Південна Корея знімає поблизу кордону з КНДР гучномовці, які транслювали пропаганду
У Південній Кореї почали знімати гучномовці, через які вели пропагандистські трансляції для КНДР, аби послабити напруженість
Про це пише Reuters.
Південнокорейський президент Лі Чже Мюн прагне послабити напруженість у відносинах Корей та відновити діалог з Пхеньяном. Так, у червні Сеул вимкнув пропаганду на КНДР, яка критикувала її режим.
У міністерстві оборони Південної Кореї підкреслили: зняття гучномовців є "практичним заходом, який допоможе послабити напруженість між Півднем і Північчю".
- Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин відреагував на ініціативу нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона стосовно поліпшення відносин держав, назвавши це сентиментальними словами й великим прорахунком.
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