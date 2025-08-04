Південна Корея знімає поблизу кордону з КНДР гучномовці, які транслювали пропаганду

Про це пише Reuters.

Південнокорейський президент Лі Чже Мюн прагне послабити напруженість у відносинах Корей та відновити діалог з Пхеньяном. Так, у червні Сеул вимкнув пропаганду на КНДР, яка критикувала її режим.

У міністерстві оборони Південної Кореї підкреслили: зняття гучномовців є "практичним заходом, який допоможе послабити напруженість між Півднем і Північчю".