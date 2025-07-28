"Великий прорахунок": у КНДР заявили, що їх не цікавлять ініціативи нового президента Південної Кореї щодо примирення

Про це пишуть Reuters і Bloomberg.

Раніше Лі Чже Мьон пообіцяв покращити відносини з Пхеньяном. Зокрема, новообраний південнокорейський лідер пропонував гуманітарну допомогу КНДР у межах ширшої ​​регіональної стратегії безпеки.

"Якщо Південна Корея розраховує змінити всі наслідки (її дій) кількома сентиментальними словами, не може бути більшого прорахунку", – відреагував Кім.

Він також повторив, що незалежно від пропозицій та політики Сеула Північна Корея не зацікавлена в діалозі, сказавши, що їм "нема чого обговорювати".

Натомість згодом речник міністерства обʼєднання Південної Кореї заявив, що держава продовжуватиме докладати зусиль для примирення та співпраці з Північчю.