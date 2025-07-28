"Великий прорахунок": у КНДР заявили, що їх не цікавлять ініціативи нового президента Південної Кореї щодо примирення
Лідер КНДР Кім Чен Ин відреагував на ініціативу нового президента Південної Кореї Лі Чже Мьона стосовно поліпшення відносин держав, назвавши це сентиментальними словами й великим прорахунком
Про це пишуть Reuters і Bloomberg.
Раніше Лі Чже Мьон пообіцяв покращити відносини з Пхеньяном. Зокрема, новообраний південнокорейський лідер пропонував гуманітарну допомогу КНДР у межах ширшої регіональної стратегії безпеки.
"Якщо Південна Корея розраховує змінити всі наслідки (її дій) кількома сентиментальними словами, не може бути більшого прорахунку", – відреагував Кім.
Він також повторив, що незалежно від пропозицій та політики Сеула Північна Корея не зацікавлена в діалозі, сказавши, що їм "нема чого обговорювати".
Натомість згодом речник міністерства обʼєднання Південної Кореї заявив, що держава продовжуватиме докладати зусиль для примирення та співпраці з Північчю.
- Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мьон в телефонній розмові попросив китайського лідера Сі Цзіньпіна "відіграти конструктивну роль" в денуклеаризації Корейського півострова, на що той погодився.
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