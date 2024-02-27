Північна Корея прискорила темпи секретних поставок зброї до Росії, - Bloomberg
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Шина, контейнери можуть містити близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.
Він додав, що Росія натомість надає Північній Кореї продовольство, сировину і деталі, які використовуються у виробництві зброї, заявивши, що якщо обсяги поставок зброї зростуть, Путін надішле Кіму більше військових технологій.
Попри те, що КНДР і РФ заперечують будь-які поставки зброї, знімки з комерційних супутників показали, що близько чотирьох вантажних суден курсують між північнокорейським портом Наджін поблизу російського кордону і російським портом Дунай.
Білий дім заявив, що відстежив деякі з цих вантажів, коли вони перевозилися залізницею через Росію, щоб зберігатися на складах поблизу кордону з Україною.
- За даними Державного департаменту США, Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
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