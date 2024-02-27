Північна Корея прискорила темпи секретних поставок зброї до Росії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Шина, контейнери можуть містити близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Він додав, що Росія натомість надає Північній Кореї продовольство, сировину і деталі, які використовуються у виробництві зброї, заявивши, що якщо обсяги поставок зброї зростуть, Путін надішле Кіму більше військових технологій.

Попри те, що КНДР і РФ заперечують будь-які поставки зброї, знімки з комерційних супутників показали, що близько чотирьох вантажних суден курсують між північнокорейським портом Наджін поблизу російського кордону і російським портом Дунай.

Білий дім заявив, що відстежив деякі з цих вантажів, коли вони перевозилися залізницею через Росію, щоб зберігатися на складах поблизу кордону з Україною.