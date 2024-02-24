З вересня 2023 року КНДР поставила Росії понад 10 тис. контейнерів з боєприпасами, - Держдеп
Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами
Про це пише Державний департамент США.
Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний.
Також у звіті називають дві компанії, що причетні до цих оборудок, зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами доставила російська "Східна стивідорна компанія", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний на Далекому Сході РФ, та військово-морська база ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.
У Держдепі запевнили, що Сполучені Штати продовжуватимуть викривати постачання зброї між КНДР і Росією та вживати заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.
- Північна Корея відправила Російській Федерації вже 1,5 млн боєприпасів, проте поставила вона снаряди 1970–1980-х років виробництва.
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