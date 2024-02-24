З вересня 2023 року КНДР поставила Росії понад 10 тис. контейнерів з боєприпасами, - Держдеп

Про це пише Державний департамент США.

Зазначається, що Росія імпортувала з КНДР морські контейнери з військовими вантажами через порт Східний.

Також у звіті називають дві компанії, що причетні до цих оборудок, зокрема, понад 7400 контейнерів з боєприпасами та матеріалами доставила російська "Східна стивідорна компанія", яка керує контейнерним терміналом у порту Східний на Далекому Сході РФ, та військово-морська база ВМФ РФ "Дунай" поблизу Владивостока.

У Держдепі запевнили, що Сполучені Штати продовжуватимуть викривати постачання зброї між КНДР і Росією та вживати заходів для перешкоджання цим незаконним транзакціям.