КНДР поставила Росії 1,5 млн боєприпасів виробництва 1970-1980-х років, - ГУР
Північна Корея відправила Російській Федерації вже 1,5 млн боєприпасів, проте поставила вона снаряди 1970–1980-х років виробництва
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
За його словами, половина північнокорейських боєприпасів не спрацьовує, а решту снарядів потрібно перевіряти чи відновлювати перед застосуванням.
"На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси з 1970–1980-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки. В чому тут вигода для Північної Кореї? Вона віддає старе, просить наростити виробництво у себе і просить взамін певні технології, зокрема ракетні, технології для виготовлення підводних човнів, для того, щоб розвивати свій оборонно-промисловий комплекс", - розповів Скібіцький.
Він також підтвердив, що ворог використовує у війні ракети виробництва КНДР. Заступник начальника ГУР наголосив, що така балістична ракета несе великий заряд - більше пів тонни.
"Дуже складно виявити, що саме запускають: КН-23 чи це "іскандер", але, тим не менш, характеристики балістичні. Єдине, що ми чітко знаємо, що за розмірами ракети різні. І по-друге, корейська ракета новіша в розробці, тому що, найімовірніше, за основу було взято російську розробку "Іскандер", - аргументував він.
Водночас окупанти, згідно з оцінкою ГУР, пообіцяли надати додаткові технології, щоб Північна Корея удосконалювала озброєння.
"Але це ще раз підтверджує, що в РФ недостатньо виробничих потужностей для швидкого потужного нарощування виробництва ракетної зброї. Якби це було так, вони не зверталися б до Північної Кореї", - підкреслив Скібіцький.
- 15 лютого повідомлялося, що попри заяви Москви про нібито спроможність її військово-промислового комплексу закривати усі потреби, Росія змушена купувати застарілі боєприпаси та ракети, частина з яких була вироблена понад 40 років тому.
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