Поблизу французького Марселя вирують лісові пожежі: до гасіння залучено майже 1000 пожежників та гелікоптери

Про це пише Reuters.

За попередніми даними, вогонь охопив площу близько 240 гектарів. Це сталось через тиждень після того, як інша пожежа досягла північно-західних околиць Марселя, унаслідок чого були закриті аеропорти й оголошено евакуацію.

За словами П'єра Бепоа, полковника рятувальних операцій та заступника директора пожежної служби регіону, цього разу було евакуйовано 150 людей. Водночас завдяки зусиллям пожежників вдалося врятувати 150 будинків.

"Це була пожежа, яка прокотилася відносно густою рослинністю... що особливо ускладнило нашу роботу, — заявив Бепоа. - Очевидно, що пріоритетним завданням було збереження і захист цих будинків та життів, які могли бути в цих будівлях".

Місцева влада повідомила, що пожежа загрожувала 120 будинкам. Наразі оцінити повний масштаб збитків неможливо. Також відомо, що двоє пожежників отримали поранення під час гасіння вогню.