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Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ

8 липня, 2024 понедiлок
07:30
Світ Літак. авіація, Польща

У ніч на понеділок, 8 липня, Повітряні сили Польщі та країн-союзників підняли у небо свою військову авіацію через нічну атаку Росії по території України

Зміст

Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські військові попередили про те, що на південному сході країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з польотами авіації. 

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана, зокрема, з ударами по об'єктах, розташованих на заході української території", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування Збройних сил Польщі зауважило, що востаннє подібна активність російської авіації, була зафіксована в ніч з 21 на 22 червня.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - зазначили польські військові.

  • У суботу, 6 липня, міністерство оборони Румунії заявило, що підіймало у небо свої винищувачі F-16 через атаку безпілотників РФ на об’єкти на півдні України.

Теги:
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
Військові новини
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