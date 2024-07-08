Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ

Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польські військові попередили про те, що на південному сході країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з польотами авіації.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана, зокрема, з ударами по об'єктах, розташованих на заході української території", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування Збройних сил Польщі зауважило, що востаннє подібна активність російської авіації, була зафіксована в ніч з 21 на 22 червня.

"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - зазначили польські військові.