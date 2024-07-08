Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ
У ніч на понеділок, 8 липня, Повітряні сили Польщі та країн-союзників підняли у небо свою військову авіацію через нічну атаку Росії по території України
Про це інформує Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Польські військові попередили про те, що на південному сході країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з польотами авіації.
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана, зокрема, з ударами по об'єктах, розташованих на заході української території", - йдеться у повідомленні.
Оперативне командування Збройних сил Польщі зауважило, що востаннє подібна активність російської авіації, була зафіксована в ніч з 21 на 22 червня.
"Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", - зазначили польські військові.
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У суботу, 6 липня, міністерство оборони Румунії заявило, що підіймало у небо свої винищувачі F-16 через атаку безпілотників РФ на об’єкти на півдні України.
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