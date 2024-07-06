Румунія піднімала в небо винищувачі через російську атаку на південь України
У суботу, 6 липня, міністерство оборони Румунії заявило, що підіймали у небо свої винищувачі F-16 через атаку безпілотників РФ на об’єкти на півдні України
Про це повідомляє міністерство оборони Румунії.
Згідно з повідомленням, вранці 6 липня міноборони Румунії виявило, що російські дрони прямують в бік території України, розташованої поблизу румунського кордону.
У відомстві зазначили, що по тривозі було піднято сили Служби повітряної поліції. Крім того, два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки.
Зокрема, румунське оборонне відомство близько 07:30 ранку видано наказ про проведення обстеження території для виявлення можливих уламків дронів. Однак, як зазначили у міністерстві, нічого підозрілого виявлено не було.
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Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску 21 червня заявила, що на території її країни уже зафіксували шість інцидентів з російськими дронами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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