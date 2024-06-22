У Румунії зафіксували 6 інцидентів з російськими дронами з початку вторгнення РФ в Україну
Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску 21 червня заявила, що на території її країни уже зафіксували шість інцидентів з російськими дронами з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це пише Голос Америки.
"Ми бачимо війну. Наразі ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території", - заявила Одобеску, вказуючи на масовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї.
Водночас деталей щодо цих інцидентів міністерка не уточнила.
За її словами, війна дуже близько від Європи, і попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, реальність полягає в тому, що Європа має допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія там не зупиниться.
Голова МЗС Румунії підкреслила, що допомога Україні – обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в Чорноморському регіоні. Посадовиця переконана - якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід, через кілька років всі ці виклики повернуться.
"Всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діє в Чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постачає дрони та технології, Північна Корея - боєприпаси, все ще присутні китайські компанії", – заявила Одобеску.
Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, румунська міністерка закликала США більш активно долучатись до безпеки регіону, в координації з причорноморськими країнами та ЄС.
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