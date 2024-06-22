У Румунії зафіксували 6 інцидентів з російськими дронами з початку вторгнення РФ в Україну

Про це пише Голос Америки.

"Ми бачимо війну. Наразі ми бачили шість інцидентів з російськими дронами на нашій території", - заявила Одобеску, вказуючи на масовані обстріли Росією портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї.

Водночас деталей щодо цих інцидентів міністерка не уточнила.

За її словами, війна дуже близько від Європи, і попри те, що допомога Україні може впливати на інфляцію чи ціни на енергоресурси, реальність полягає в тому, що Європа має допомогти Україні перемогти в цій війні, бо Росія там не зупиниться.

Голова МЗС Румунії підкреслила, що допомога Україні – обов'язкова, але недостатня складова захисту міжнародного правопорядку в Чорноморському регіоні. Посадовиця переконана - якщо не напрацювати відповідний регіональний підхід, через кілька років всі ці виклики повернуться.

"Всі, хто зараз кидає виклик міжнародному порядку, одночасно діє в Чорноморському регіоні на підтримку російської агресії. Іран постачає дрони та технології, Північна Корея - боєприпаси, все ще присутні китайські компанії", – заявила Одобеску.

Щоб уникнути повторення такого сценарію в майбутньому, румунська міністерка закликала США більш активно долучатись до безпеки регіону, в координації з причорноморськими країнами та ЄС.