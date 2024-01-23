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Головна Світ Польща підіймала військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Польща підіймала військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

23 січня, 2024 вiвторок
09:19
Світ Польща

Уранці вівторка, 23 січня, під час російської ракетної атаки на Україну у Польщі підіймали у небо військову авіацію

Про це повідомило Оперативне командування видів збройних сил Польщі.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це пов'язано фіксування інтенсивної діяльності дальньої авіації Росії, яка мала намір завдати ударів по території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі", - наголосили у польському командуванні.

  • Вранці у вівторок, 23 січня, російська армія запустила ракети по Україні. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема у Києві й області, Харкові та Павлограді. Детальніше про наслідки обстрілу читайте за посиланням.

Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
Військові новини
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