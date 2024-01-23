Польща підіймала військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні

Про це повідомило Оперативне командування видів збройних сил Польщі.

"Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у заяві.

Зазначається, що це пов'язано фіксування інтенсивної діяльності дальньої авіації Росії, яка мала намір завдати ударів по території України.

"Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація контролюється на постійній основі", - наголосили у польському командуванні.