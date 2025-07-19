Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
У зв’язку із атакою РФ по території України, Польща підняла свою військову авіацію. Також у найвищий ступінь готовності було приведено системи ППО та радіолокаційної розвідки
Про це повідомило Операційне командування збройних сил Польщі.
Як зазначили в Операційному командуванні, у зв'язку з черговою атакою РФ, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, в повітряному просторі Польщі розпочалися повітряні операції.
"Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач збройних сил Польщі активізував усі наявні в його розпорядженні сили та засоби, піднято по тривозі чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в найвищий ступінь готовності", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки районів, що межують із загрозливими регіонами.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - додали в Операційному командування.
- У ніч проти суботи, 19 липня РФ атакувала Україну дронами та ракетами. В Одесі є загиблий і руйнування, у Києві на дах житлового будинку впав уламок БПЛА.
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