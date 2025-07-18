Росія атакує Україну безпілотниками: У Києві та області спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні сили.

Робота ППО на Київщині

О 21:03 Київська ОВА повідомила, що у повітряному просторі області зафіксовано ворожі ударні безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

О 21:44 мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у місті працюють сили ППО.

Рух дронів

О 19:39 ПС у Сумській та Чернігівській областях оголосили загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Згодом ворожі БПЛА зафіксували на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс південно-західний/південний.

Станом на 20:17 дрони рухались:

на півночі та заході Сумщини, курс південно-західний/південний;

на Чернігівщині курсом на Київщину.

"Увага! Чернігів! До вас ворожі БПЛА з північного сходу", - написали Повітряні сили о 20:22.

Станом на 20:47 безпілотники фіксували:

на півночі та заході Сумщини, курс південно-західний/південний;

на Чернігівщині, курс південно-західний;

на півночі Полтавщини, курс південно-західний.

О 21:03 ПС попередили Миколаївську та Херсонську області про небезпеку застосування ворогом ударних БПЛА.

О 21:14 ворожі дрони рухались у напрямку Запоріжжя з південного сходу.

Станом на 21:29 безпілотники фіксували:

На півночі та заході Сумщини, курс - південно-західний/південний.

Декілька десятків на Чернігівщині, курс - південно-західний.

На півночі та в центрі Полтавщини, курс - південно-західний.

На півночі Київщини, курс - західний/південно-західний.

Повз Запоріжжя на заході, курс - північно-західний.

У напрямку Сум із західного напрямку.

"Увага! м.Київ! Ворожі БПЛА до вас з північного сходу", - написали Повітряні сили о 21:31.

О 21:39 ПС попередили Житомирську область про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА зі сходу.

О 21:42 зʼявилася інформація, що нові групи ворожих БПЛА заходять на півночі Сумщини та на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

Згодом ворожі дрони прямували зі сходу у напрямку Кривого Рогу.

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