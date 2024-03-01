Польські фермери не надали доказів, що українське зерно повертається з Литви до Польщі, - міністр
Міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас Литви заявив, що митниця не має доказів того, що українське зерно з Литви повертається назад до Польщі
Про це пише LRT.
За його словами, до Литви імпортується більше польського зерна, ніж литовського до Польщі, та назвав побоювання фермерів сусідньої країни необґрунтованими.
Водночас польські фермери не подали Литві скарг чи доказів того, що частина українського зерна, завезеного до Литви, повертається до Польщі.
"До нас такі скарги не надходили, таких фактів ми не фіксували. Спілкуючись із митницею, а сьогодні була нарада, [можу сказати, що] у них є дуже чіткі алгоритми, як побачити, в яких випадках може бути те чи інше протиправне діяння. Подібних дій також не зафіксовано", - зазначив міністр.
- Польські фермери хочуть розширити свій протест і заблокувати дороги на західному кордоні.
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