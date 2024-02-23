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Головна Світ Польські аграрії заявили про наміри заблокувати кордон із Німеччиною

Польські аграрії заявили про наміри заблокувати кордон із Німеччиною

23 лютого, 2024 п'ятниця
16:03
Світ Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагонуПольські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону

Польські фермери хочуть розширити свій протест і заблокувати дороги на західному кордоні

Про це повідомляє RMF24.

Аграрії Польщі заявили про намір заблокувати в суботу на добу трасу S3 в районі міста Мислібуж, що розташоване неподалік від кордону з Німеччиною. Видання зазначає: згідно з планами протестувальників акція продовжиться до 20 березня.

Відомо, що готується об’їзд, і рух вантажівок буде перенаправленим. Однак польські аграрії можуть змінити свої плани.

Водночас підприємці Слубіцького району не підтримують блокування трас. Мер прикордонного міста отримав петицію проти блокади від власників транспортних компаній, АЗС, автомайстерень, мийок, складів та торговців.

Компанії-перевізники погрожують судовими позовами фермерам за збитки.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через "Гребенне – Рава-Руська" почали пропускати легковики.

21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні. Він ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні.

Теги:
Україна
Польща
Німеччина
зерно
експорт зерна
Економіка
Блокування кордону
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