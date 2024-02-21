"Я готовий бути там": Зеленський ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

"Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні між нашими державами. І тим більше з тим, що там почали зʼявлятись відверті пропутінські гасла. Це неправильно. І антисолідарно. І зокрема, у вчорашньому випадку з нашим зерном, яке висипали з вагона, це було ще й просто неправдиво", - йдеться у заяві президента.

Зеленський доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні. Президент України попросив прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска теж приїхати до кордону. До діалогу Зеленський також закликав Анджея Дуду.

"Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", - заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не може змиритись із тим, що відбувається на кордоні.

"І тим більше з тим, що там почали зʼявлятись відверті пропутінські гасла. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь. Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібні рішення – між нами, Україною та Польщею, та на рівні всієї Європи", - йдеться у заяві.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.