Польські політсили не зацікавлені відстоювати інтереси українців у своїй країні, - голова ОУП Скірка

Про це розповів голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка в етері Еспресо.

"Президент Навроцький про це говорить, він про це говорив і раніше. Він це говорить, я думаю, також про його політичне оточення, особливо деякі люди, журналісти, експерти, які творять для нього політичну базу. Виразно говорять про те, що українців в Польщі потрібно асимілювати, тобто створити максимальні умови для того, щоб вони втратили свою ідентичність і стали лояльними, працюючими громадянами, навіть якщо не громадянами Польщі, то людьми, які тут працюють, сплачують податки та по суті обмежені у своїх правах", - сказав він.

Мирослав Скірка вважає, що президентство Навроцького продемонструє політику асиміляції, яка має зробити з українців, присутніх у Польщі, робочу силу без деяких громадянських прав. Адже для того, щоб мати деякі громадянські права, потрібно мати також польське громадянство.

"Основна річ, такі права прикладаються у виборах, чи до місцевої влади, чи до центральної влади, якщо таких прав немає, важко враховувати, що якась політична сила в Польщі буде хотіти відстоювати інтереси цієї групи людей. Що цікаво, в Польщі ми спостерігаємо вже від 2023 року такий процес, що будується польська розповідь про те, хто є польським патріотом за принципом національний поляк і найкращий польський патріот - це люди, які мають стати національними поляками. Ця парадигма є стара, неефективна, вона виявилася неефективна вже в час Другої Речі Посполитої, тобто 1939 року. І вона, на жаль, тут повторюється. Ми мусимо бути готові на те, щоб ці інтереси відстоювати. Питання, хто нам в тому зможе допомогти, як це зробити, коли бачимо, що польські політичні сили по суті не є зацікавлені в тому, щоб відстоювати інтереси українців у Польщі", - додав голова Об'єднання українців у Польщі.