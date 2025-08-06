Навроцький склав присягу президента Польщі

Про це інформує Wyborcza.pl.

"Приймаючи з волі народу посаду президента Республіки Польща, урочисто присягаю, що буду дотримуватися положень Конституції, непохитно захищатиму гідність народу, незалежність і безпеку держави, а благо Вітчизни та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком", - йдеться у присязі, виголошеній Навроцьким.

Він завершив присягу словами: " І нехай Бог допоможе мені".

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Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня засвідчив, що Навроцький склав присягу, передбачену польською конституцією, перед Національними зборами. Тепер він офіційно є президентом Польщі.

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