Навроцький склав присягу президента Польщі
У середу, 6 серпня, Кароль Навроцький склав присягу президента Польщі й виступив з промовою щодо планів на посаді
Про це інформує Wyborcza.pl.
"Приймаючи з волі народу посаду президента Республіки Польща, урочисто присягаю, що буду дотримуватися положень Конституції, непохитно захищатиму гідність народу, незалежність і безпеку держави, а благо Вітчизни та добробут громадян завжди будуть для мене найвищим обов'язком", - йдеться у присязі, виголошеній Навроцьким.
Він завершив присягу словами: "І нехай Бог допоможе мені".
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Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня засвідчив, що Навроцький склав присягу, передбачену польською конституцією, перед Національними зборами. Тепер він офіційно є президентом Польщі.
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