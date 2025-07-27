Президентство Навроцького буде для України новим викликом, але надія є, - голова Об'єднання українців у Польщі Скірка

Таку думку висловив голова Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка в етері Еспресо.

"Польща легітимно обрала президента і буде ним Кароль Навроцький. І для України це буде новий виклик. Україна є державою, яка мусить постійно боротися з викликами, особливо з викликами, які виникають з різних комплексів наших сусідів. І я думаю, що президент Навроцький буде таким президентом, який буде чітко показувати, на чому полягають польські комплекси відносно України. І це не буде просто. Тому що від Польщі багато чого залежить", - сказав він.

Водночас Мирослав Скірка зауважив, що Кароль Навроцький є висуванцем від партії "Право і справедливість", яка має антиросійські погляди. А також політсила підтримує ключові елементи безпеки Польщі, а вони залежать від України.

"І одна річ, яка може в цьому для нас давати надію - це те, що президент Навроцький - це все ж таки людина, яку виставила зараз опозиційна партія, колись правляча партія ПіС “(Право і справедливість”, - ред.). Він все ж таки буде мусити враховувати також думки політиків і загальної політики ПіСу, яка не є однозначна, але в деяких моментах вона є перш за все антиросійська, по-друге, вона підтримувала і буде підтримувати ключові елементи системи безпеки нашої в Польщі. Я думаю, рух України до НАТО і рух України до Європейського Союзу", - зазначив голова Об'єднання українців у Польщі.