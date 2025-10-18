Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю

Про це він написав в соцмережі Х.

Він зазначив, що офіцери прикордонної служби у Підляському воєводстві виявили тунель під бар'єром на польсько-білоруському кордоні.

За словами міністра, підземний хід розпочинався на стороні Білорусі, і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з боку Польщі.

"Завдяки передовим електронним системам на бар'єрі, польсько-білоруський кордон ефективно захищений", - додав він у повідомленні.