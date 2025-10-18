Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
Міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кервінський повідомив, що прикордонники виявили 20-метровий тунель на польсько-білоруському кордоні
Про це він написав в соцмережі Х.
Він зазначив, що офіцери прикордонної служби у Підляському воєводстві виявили тунель під бар'єром на польсько-білоруському кордоні.
За словами міністра, підземний хід розпочинався на стороні Білорусі, і закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону з боку Польщі.
"Завдяки передовим електронним системам на бар'єрі, польсько-білоруський кордон ефективно захищений", - додав він у повідомленні.
- Польща 25 вересня відкрила кордон з Білоруссю після завершення спільних білорусько-російських навчань "Захід-2025", водночас закликавши своїх громадян терміново залишити білоруську територію.
