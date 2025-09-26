Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію

Про це повідомила пресслужба польського уряду.

"На підставі постанови міністра внутрішніх справ та адміністрації (...) з 25 вересня 2025 р. було відновлено прикордонний рух на прикордонних переходах Республіки Польща з Республікою Білорусь", – йдеться в матеріалі.

Наразі на польсько-білоруському кордоні відкрили лише перехід Тересполь-Брест, а для вантажного руху доступний Корощин (Кукурики) – Козловичі.

Водночас посольство Польщі наголосило, що не рекомендує громадянам будь-які поїздки до Республіки Білорусь через зростання напруженості та воєнні події в регіоні. Там знову закликали поляків негайно покинути Білорусь доступними способами.

"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", – додали в МЗС.