Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
Польща 25 вересня відкрила кордони з Білоруссю після закінчення її військових навчань з росіянами "Захід-2025". Водночас Варшава закликала громадян негайно покинути білоруську територію
Про це повідомила пресслужба польського уряду.
"На підставі постанови міністра внутрішніх справ та адміністрації (...) з 25 вересня 2025 р. було відновлено прикордонний рух на прикордонних переходах Республіки Польща з Республікою Білорусь", – йдеться в матеріалі.
Наразі на польсько-білоруському кордоні відкрили лише перехід Тересполь-Брест, а для вантажного руху доступний Корощин (Кукурики) – Козловичі.
Водночас посольство Польщі наголосило, що не рекомендує громадянам будь-які поїздки до Республіки Білорусь через зростання напруженості та воєнні події в регіоні. Там знову закликали поляків негайно покинути Білорусь доступними способами.
"У разі різкого погіршення ситуації з безпекою, закриття кордонів або інших непередбачених ситуацій евакуація може виявитися значно ускладненою або навіть неможливою", – додали в МЗС.
- 23 вересня премʼєр-міністр Дональд Туск оголосив, що держава відкриє кордони з Білоруссю після закінчення її спільних військових навчань із росіянами, а також після порушення її повітряного простору дронами РФ 10 вересня.
