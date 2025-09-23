Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск
Польський премʼєр-міністр Дональд Туск оголосив, що держава відкриє кордони з Білоруссю після закінчення її спільних військових навчань із росіянами, а також після порушення її повітряного простору дронами РФ 10 вересня
Про це пише Укрінформ.
"По-перше, я хотів би поінформувати про прийняття, спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації рішення, який незабаром видасть відповідне розпорядження, про відновлення роботи автомобільних і залізничних прикордонних пунктів (з Білоруссю, - ред.), які були закриті у зв’язку з маневрами "Захід", – заявив Туск.
Він також наголосив, що одночасно із російсько-білоруськими навчаннями на території Польщі тривали навчання НАТО.
"Завершення навчань "Захід" хоч не виключає, але знижує загрози, пов’язані з агресивними діями наших східних сусідів", – додав премʼєр.
Туск водночас зауважив: при затвердженні рішення знову відкрити кордон з Білоруссю враховували, зокрема, економічні інтереси польських перевізників.
- Раніше повідомлялось, що Польща після атаки російських БПЛА стягує до кордонів РФ та Білорусі 40 тис. своїх військовослужбовців: це відбувається перед початком навчань "Захід-2025".
