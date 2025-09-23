Польща відкриє кордон із Білоруссю після навчань "Захід-2025", - Туск

Про це пише Укрінформ.

"По-перше, я хотів би поінформувати про прийняття, спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації рішення, який незабаром видасть відповідне розпорядження, про відновлення роботи автомобільних і залізничних прикордонних пунктів (з Білоруссю, - ред.), які були закриті у зв’язку з маневрами "Захід", – заявив Туск.

Він також наголосив, що одночасно із російсько-білоруськими навчаннями на території Польщі тривали навчання НАТО.

"Завершення навчань "Захід" хоч не виключає, але знижує загрози, пов’язані з агресивними діями наших східних сусідів", – додав премʼєр.

Туск водночас зауважив: при затвердженні рішення знову відкрити кордон з Білоруссю враховували, зокрема, економічні інтереси польських перевізників.