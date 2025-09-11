Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ
Польща після атаки російських БПЛА стягує до кордонів РФ та Білорусі 40 тис. своїх військовослужбовців: це відбувається перед початком навчань "Захід-2025"
Про це пише TVP.
Раніше заступник польського міністра оборони Цезар Томчик заявляв, що Варшава готується до російсько-білоруських військових навчань протягом багатьох місяців.
"Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдатів альянсу (НАТО), щоб адекватно відреагувати. Памʼятаймо, що "Захід-2025" – це наступальна вправа", – казав він.
Також Томчик припускав: такі навчання можуть стати попередником агресії Москви проти країн НАТО і ЄС.
Очікується, що в "Захід-2025" будуть залучені десятки тисяч солдатів, що, як зауважує TVP, "підштовхне Польщу розгорнути близько 40 тис. військових поблизу східного кордону".
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
За інформацією Bloomberg, Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії безпілотникам, щоб краще захистити свою територію на тлі вторгнення дронів РФ у повітряний простір.
11 вересня у східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху.
