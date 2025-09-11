Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ

Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2025 четвер
17:50
Світ польща кордон

Польща після атаки російських БПЛА стягує до кордонів РФ та Білорусі 40 тис. своїх військовослужбовців: це відбувається перед початком навчань "Захід-2025"

Зміст

Про це пише TVP.

Раніше заступник польського міністра оборони Цезар Томчик заявляв, що Варшава готується до російсько-білоруських військових навчань протягом багатьох місяців.

"Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдатів альянсу (НАТО), щоб адекватно відреагувати. Памʼятаймо, що "Захід-2025" – це наступальна вправа", – казав він.

Також Томчик припускав: такі навчання можуть стати попередником агресії Москви проти країн НАТО і ЄС.

Очікується, що в "Захід-2025" будуть залучені десятки тисяч солдатів, що, як зауважує TVP, "підштовхне Польщу розгорнути близько 40 тис. військових поблизу східного кордону".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

За інформацією Bloomberg, Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії безпілотникам, щоб краще захистити свою територію на тлі вторгнення дронів РФ у повітряний простір. 

11 вересня у східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху.

Теги:
Новини
Росія
Польща
Білорусь
військові
Військові новини
Читайте також:
Поліція США - ілюстрація
Автор Катерина Ганжа
11 вересня, 2025 четвер
У США застрелили активіста та блогера Чарлі Кірка: Трамп пообіцяв знайти усіх причетних до вбивства
Павло Муравейко і Олександр Лукашенко
Автор Влад Дідусь
10 вересня, 2025 середа
У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Київ
+21.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 48.03
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
11 вересня
18:02
Російська дезінформація
"Пропаганда намагається представити Балтію, як загрозу для Росії": ЦПД попередив про фейки РФ
17:57
ФК "Локомотив" Київ відкрив перший в Україні повністю інклюзивний спорткомплекс
17:56
Ексклюзив
Михайло Сцельніков
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
17:30
Ексклюзив
податок на нерухомість
Українці заборгували 4,5 млрд грн податку на нерухомість: чи можуть їх притягнути до відповідальності
17:22
система ППО Triden MK2
САУ, системи ППО та боєприпаси: Швеція виділяє Україні 20-й пакет військової допомоги
17:06
Вбивство двох підлітків на Вінниччині: 23-річному підозрюваному обрали запобіжний захід
17:04
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо Польща визнала акт агресії, то це вже є напад, - військовий експерт Сунгуровський
17:00
СБУ заочно повідомила про підозру ексміністру часів Януковича Клименку, який допомагає РФ фінансувати війну проти України
16:42
Су-24 ВПС України
На Запорізькому напрямку на літаку Су-27 загинув льотчик Олександр Боровик
16:42
Інфографіка
інфляція, ціни
За рік харчі в Україні подорожчали в середньому на 20,5%: на які 5 популярних продуктів ціни зросли найбільше
16:29
Сили оборони відкинули росіян поблизу двох населених пунктів на Донеччині, - DeepState
16:20
Огляд
Земля вже не унікальна: NASA виявило найсильніші докази "слідів життя" на Марсі. Пояснюємо
16:19
Оновлено
Президент Фінляндії та Зеленський обговорили в Києві гарантії безпеки, посилення санкцій проти РФ і зміцнення ППО
16:03
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:58
Дональд Трамп
У США розпочався суд над чоловіком, обвинуваченим у спробі замаху на Трампа
15:47
Оновлено
Лукашенко звільнив 52 увʼязнених, серед них 14 іноземців
15:21
Кіт Келлог
До Києва з візитом прибув спецпредставник Трампа Келлог, - ЗМІ
15:10
Переправляли за кордон за суми від $5 тис. до $20 тис.: СБУ та Нацполіція викрили 6 "ухилянтських схем"
14:38
Джон Коул і Олександер Лукашенко
У Мінськ прибув спецпредставник США Коул: він оголосив про скасування санкцій щодо авіакомпанії "Белавіа" та передав лист Трампа Лукашенку
14:25
Медовий місяць
"Медовий місяць" на тлі окупації: на кіноекрани виходить фільм про лютий 2022
14:13
фейк, фейки
На фоні вбивства Кірка та збиття дронів у Польщі "дорогими ракетами" росіяни активізували інформаційні кампанії в США й Варшаві, - ЦПД
13:49
Близький Схід Ємен нафта
Доходи РФ від продажу нафти впали до 5-річного мінімуму, - Міжнародне енергетичне агентство
13:35
В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
13:25
Латвія
Латвія закриває повітряний простір на кордоні з РФ та Білоруссю
13:09
ДахаБраха
Кінематографічна сповідь про кохання, втрати, суспільні настанови: "ДахаБраха" презентували кліп на пісню "9 неділечок"
12:57
Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
12:54
"Освіта, що моделює світ": у Києві розпочався п’ятий Саміт перших леді та джентльменів
12:53
Огляд
Ларрі Еллісон
За день став багатшим на $100 млрд, має свій "МіГ", цивільна дружина з України: у світі з'явилась нова найбагатша людина – Ларрі Еллісон
12:49
Володимир Зеленський
Банківський сектор і тіньовий флот: Зеленський розповів, що може увійти у 19-й пакет санкцій проти РФ
12:36
голосування ООН
Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ
12:28
Ексклюзив
Збиті російські безпілотники
Експерт Бадрак про російську атаку на Польщу: що це означає для України
12:04
іспит на керування вантажним транспортом
Уряд спростив отримання водійських прав на керування вантажним транспортом
12:00
Зливав ворогу дані про оборону Сумщини та Дніпровщини: СБУ затримала інформатора ФСБ
11:29
Прапор Польщі
Польща обмежила авіарух уздовж кордонів із Україною та Білоруссю
11:17
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ
РФ вдарила дроном по найстарішій кам’яній будівлі Сум - Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ, який вважають символом міста
11:10
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вторгнення БПЛА у повітряний простір Польщі показало неготовність Європи до масованого нападу, - FT
11:06
Ексклюзив
Польща
Поляки дуже перелякані перспективою війни, - журналіст Кравець
10:54
OPINION
Перша доба після атаки дронів РФ на Польщу яскраво показала, як виглядатиме російська агресія проти країн східного флангу НАТО. Власне, ця агресія вже почалася
10:45
Огляд
міжнародний огляд
Вбивця української біженки у США може отримати смертну кару, а медіа продовжують аналізувати атаку РФ на Польщу. Акценти світових ЗМІ 11 вересня
10:34
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії продовжує зменшуватися через сонячну погоду: ситуація в енергосистемі 11 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV