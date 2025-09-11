Польща стягує до кордонів з Білоруссю і РФ 40 тис. військових на тлі навчань "Захід-2025", - ЗМІ

Про це пише TVP.

Раніше заступник польського міністра оборони Цезар Томчик заявляв, що Варшава готується до російсько-білоруських військових навчань протягом багатьох місяців.

"Польська армія провела навчання, в яких взяли участь понад 30 000 польських солдатів, а також солдатів альянсу (НАТО), щоб адекватно відреагувати. Памʼятаймо, що "Захід-2025" – це наступальна вправа", – казав він.

Також Томчик припускав: такі навчання можуть стати попередником агресії Москви проти країн НАТО і ЄС.

Очікується, що в "Захід-2025" будуть залучені десятки тисяч солдатів, що, як зауважує TVP, "підштовхне Польщу розгорнути близько 40 тис. військових поблизу східного кордону".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За інформацією Bloomberg, Польща звернулася до союзників з проханням надати додаткові системи протиповітряної оборони та технології протидії безпілотникам, щоб краще захистити свою територію на тлі вторгнення дронів РФ у повітряний простір.

11 вересня у східній частині Польщі вздовж кордонів із Білоруссю та Україною запровадили обмеження повітряного руху.