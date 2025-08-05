Польський політик назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Посол Боднар відреагував

Про це він сказав у своєму виступі.

Політик різко відреагував на те, що депутатка Клаудія Ячіра закінчила свій виступ під час дебатів словами "Слава Україні!".

"Ми мали тут приклад ганебної поведінки – бандерівської й нацистської! Такого ніколи не було в польському сеймі. Це було так, ніби хтось вигукнув "Зіг хайль!" - висловився Фріц.

Він виступає проти військової та будь-якої іншої підтримки України. Фріц наголосив, що українським прапорам не місце на польських будівлях, і закликав припинити соціальні виплати українським біженцям, заявивши про нібито "системне шахрайство".

"Це Польща, а не Київське воєводство!" - наголосив Фріц.

Реакція посла

Посол України в Польщі Василь Боднар закликав Фріца до виваженості у висловлюваннях.

За його словами, Україна висловлює вдячність Польщі за масштабну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, яка допомогла мільйонам українців і стала важливим фактором стійкості країни.

Водночас українська сторона з подивом і занепокоєнням сприйняла висловлювання одного з польських депутатів від партії "Конфедерація", який зневажливо згадав українське гасло "Слава Україні!". У зверненні наголошується, що це гасло є символом боротьби, гідності, національного духу й об'єднує українців та світ у протистоянні російській агресії — так само як "Niech żyje Polska!" має глибоке значення для поляків.

"Спекуляції навколо гасла "Слава Україні!" з намаганням прив’язати його до крайніх нацистських ідеологій є хибними й невиправданими. Вони грають на руку ворожим наративам, спрямованим на розкол демократичної спільноти", - написав Боднар.