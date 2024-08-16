Попри обурення правозахисників: президент Болгарії підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" в освіті

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що відповідний закон забороняє "пропаганду, заохочення або підбурювання" в системі освіти "ідей і поглядів, повʼязаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та/або гендерною ідентичністю, відмінною від біологічної".

Натомість правозахисники у відкритому листі закликали Радева накласти вето на документ. Зі схожою заявою виступив комісар Ради Європи з прав людини Майкл ОʼФлаерті, додавши, що він "глибоко стурбований" забороною.

Поправка була запропонована проросійською ультраправою партією "Відродження", її підтримали 159 посадовців, 20 виступили проти, а 10 утрималися. Депутати також проголосували за іншу поправку до закону про освіту, яка визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як "відмінне від загальноприйнятих і усталених уявлень".

"Прихильники поправок заявили, що вони відображають дух конституції Болгарії, яка передбачає, що шлюб укладається тільки між чоловіком і жінкою і ґрунтується на православних християнських цінностях", - йдеться у повідомленні.