Попри обурення правозахисників: президент Болгарії підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" в освіті
Президент Болгарії Румен Радев у четвер, 15 серпня, прийняв закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" в школах, попри заклики правозахисників накласти вето
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що відповідний закон забороняє "пропаганду, заохочення або підбурювання" в системі освіти "ідей і поглядів, повʼязаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та/або гендерною ідентичністю, відмінною від біологічної".
Натомість правозахисники у відкритому листі закликали Радева накласти вето на документ. Зі схожою заявою виступив комісар Ради Європи з прав людини Майкл ОʼФлаерті, додавши, що він "глибоко стурбований" забороною.
Поправка була запропонована проросійською ультраправою партією "Відродження", її підтримали 159 посадовців, 20 виступили проти, а 10 утрималися. Депутати також проголосували за іншу поправку до закону про освіту, яка визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як "відмінне від загальноприйнятих і усталених уявлень".
"Прихильники поправок заявили, що вони відображають дух конституції Болгарії, яка передбачає, що шлюб укладається тільки між чоловіком і жінкою і ґрунтується на православних християнських цінностях", - йдеться у повідомленні.
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Правляча партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ, та внесе його до парламенту. Зокрема в документах є проєкт закону "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів.
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