Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну

Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну

Марія Науменко
10 жовтня, 2025 п'ятниця
21:24
Світ Латвія

Латвія наказала 841 громадянину Росії покинути країну до 13 жовтня через невиконання нових вимог міграційного законодавства, зокрема знання латвійської мови та проходження перевірки безпеки

Зміст

Про це пише Politico.

Як зазначили у виданні, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Латвія внесла поправки до свого Імміграційного закону. У 2024 році ці правила стали ще суворішими: росіяни мали подати заявку на статус довгострокового резидента ЄС, підтвердити знання латвійської мови на рівні А2 і пройти перевірку безпеки до 30 червня 2025 року.

За оцінками влади, нові вимоги торкнулися близько 30 тис. громадян Росії. Більшість із них виконали умови, приблизно 2600 - добровільно покинули Латвію. Однак 841 російський громадянин не встиг вчасно подати необхідні документи.

Керівниця відділу зв’язків з громадськістю Латвійського управління з питань громадянства та міграції (OCMA) Мадара Пуке повідомила, що ці громадяни отримали офіційні повідомлення про необхідність залишити країну до 13 жовтня.

Керівниця OCMA Майра Розе зазначила, що деякі громадяни могли не знати про зміни.

"Лише коли їм перестають виплачувати пенсію, вони розуміють, що щось не так, – зазначила вона. - Тоді вони дзвонять. Чому мені не виплачують пенсію? Ми відповідаємо: у вас немає дозволу на проживання. Вони запитують: де мій дозвіл на проживання? Ми відповідаємо: ви повинні дотримуватися закону".

За словами Пуке, перебування в Латвії після 13 жовтня для тих, хто не виконав вимог, буде вважатися "незаконним". Вона також зазначила, що доступ до соціальних послуг для цих людей буде припинено, а постійне невиконання вимог без поважних причин може призвести до примусової депортації Державною прикордонною службою.

  • У вересні співробітники Служби державної безпеки Латвії затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі даних про розташування, планування та системи безпеки низки військових об'єктів країни російській розвідці.
Теги:
Новини
Росія
Латвія
мігранти
Війна з Росією
