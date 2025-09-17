У Латвії затримали чоловіка, який шпигував за військовими об'єктами та передавав інформацію російській розвідці

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що підозрюваний є громадянином Латвії, його затримали 27 серпня.

За даними слідства, затриманий також надавав інформацію про будівництво нових військових об'єктів, навчання військовослужбовців та присутність солдатів інших країн НАТО на конкретних латвійських військових об'єктах.

Як зазначили у латвійській спецслужбі, є докази, що чоловік передав російській розвідці й іншу інформацію, яка може бути використана проти інтересів безпеки Латвії та інших країн Балтійського регіону.

Щодо затриманого розпочали кримінальний процес за ч.1 ст. 85 Кримінального закону Латвії — за незаконний збір та передачу відомостей іноземній розвідці за її завданням.

Повідомляється, що Служба державної безпеки провела обшуки на чотирьох пов'язаних із підозрюваним об'єктах у Ризі та її околицях. Наразі співробітники відомства поглиблено досліджують вилучені під час обшуків носії даних та документи. Як запобіжний захід підозрюваному обрали арешт.