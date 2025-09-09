Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська

Про це пише Reuters.

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск 9 вересня заявив про арешт шпигуна та вислання дипломата, який "підтримав агресивні дії білоруської держави проти Польщі". Інших подробиць щодо інциденту він не розкрив.

Водночас міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк сказав, що арешт шпигуна став результатом співпраці Агентства внутрішньої безпеки Польщі з Чехією, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

"Підозрюваний займався розвідувальною діяльністю в Польщі та Угорщині", – додав він.

Також Сємоняк зазначив: польське МЗС уже викликало посла Білорусі й офіційно повідомило йому, що дипломат, який брав участь у шпигунській діяльності, відкликав дипломатичну акредитацію.