Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск

Про це заявив польський премʼєр-міністр Дональд Туск, цитує RMF24.

"У п'ятницю починаються дуже агресивні російсько-білоруські маневри. Відповіддю на них будуть навчання польської армії та союзних сил. У зв'язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, в тому числі залізничні переходи, у зв'язку з маневрами "Захід", у четвер опівночі", – повідомив глава уряду.

За його словами, держава має бути готова до можливих провокацій, саботажів або до ймовірності агресії, повʼязаними з цими навчаннями.

"Війна в Україні почалася з навчань "Захід". Спочатку були навчання, спочатку було збирання військ, підготовка. Напевно, тоді багато хто не вірив, що навчання закінчаться інакше (вибухом повномасштабної війни, – ред.)", – сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він додав, що Варшава стежить за ситуацію та перебуває "в повній готовності".