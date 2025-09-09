Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
У ніч проти 12 вересня Польща закриє кордони з Білоруссю на тлі початку спільних військових навчань Мінська й Росії "Захід-2025"
Про це заявив польський премʼєр-міністр Дональд Туск, цитує RMF24.
"У п'ятницю починаються дуже агресивні російсько-білоруські маневри. Відповіддю на них будуть навчання польської армії та союзних сил. У зв'язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, в тому числі залізничні переходи, у зв'язку з маневрами "Захід", у четвер опівночі", – повідомив глава уряду.
За його словами, держава має бути готова до можливих провокацій, саботажів або до ймовірності агресії, повʼязаними з цими навчаннями.
"Війна в Україні почалася з навчань "Захід". Спочатку були навчання, спочатку було збирання військ, підготовка. Напевно, тоді багато хто не вірив, що навчання закінчаться інакше (вибухом повномасштабної війни, – ред.)", – сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Він додав, що Варшава стежить за ситуацію та перебуває "в повній готовності".
- Раніше начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов попередив, що від 12 вересня, коли у Білорусі стартують масштабні військові навчання "Захід-2025", слід очікувати потужного інформаційного тиску.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.42
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.72
- Актуальне
- Важливе