Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі

Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі

Ксенія Золотова
30 серпня, 2025 субота
15:22
Війна з Росією Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов попередив, що від 12 вересня, коли у Білорусі стартують масштабні військові навчання "Захід-2025", слід очікувати потужного інформаційного тиску

Зміст

Про це він заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", передають "Громадське" та "Укрінформ".

Буданов нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році подібні військові маневри сприймаються зовсім інакше — "більше, ніж просто навчання".

"Саме в цьому є проблема. Зараз іде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їхньої активної фази — наскільки я пам’ятаю, це 12 вересня — буде просто шалена хвиля інформаційного загострення", — наголосив глава української розвідки.

Він підкреслив, що інформаційні атаки здійснюватимуться з різних напрямів, але їхній основний потік виходитиме з боку Росії:

"Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. З них близько 90% йтимуть з російської сторони", — додав Буданов.

За його словами, у військовому та військово-політичному вимірі навчання "Захід-2025" покликані відпрацьовувати маневри на західному напрямі театру воєнних дій.

"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн", — пояснив він.

Буданов наголосив, що саме держави Балтії опиняться під найбільшим інформаційним тиском у період проведення цих навчань.

"Ці навчання, якщо ми беремо військово-політичну складову, мають за мету відпрацювання окремо взятих маневрів по західному напрямку театру бойових дій. Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої, уже не по Україні. Мова якраз іде, якщо хочете - символ і знак перш за все для європейських країн, а першими тут є балтійські країни", - сказав він.

За словами Буданова, під час активної фази цих військових навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, який буде супроводжуватися певними вкидами та інформаційними провокаціями.

Очільник ГУР зауважив, що після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 році з боку Білорусі, де тоді проходили військові навчання, зараз такі заходи сприймають як серйозну проблему.

"Ці навчання після того, як відбулися події у 2022 році в Україні, отримали когнітивні межі сприйняття. Тобто їх уже назавжди починають сприймати не як навчання, а як щось, можливо, інше, а не просто військові маневри. Саме в цьому є проблема", - зазначив очільник військової розвідки. 

Що відомо про "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025".  Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості. 

До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".

11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ. 

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2025" учасники відпрацюють планування застосування ядерної зброї та "Орешника".


 

