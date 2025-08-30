Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі

Про це він заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості", передають "Громадське" та "Укрінформ".

Буданов нагадав, що після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році подібні військові маневри сприймаються зовсім інакше — "більше, ніж просто навчання".

"Саме в цьому є проблема. Зараз іде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їхньої активної фази — наскільки я пам’ятаю, це 12 вересня — буде просто шалена хвиля інформаційного загострення", — наголосив глава української розвідки.

Він підкреслив, що інформаційні атаки здійснюватимуться з різних напрямів, але їхній основний потік виходитиме з боку Росії:

"Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. З них близько 90% йтимуть з російської сторони", — додав Буданов.

За його словами, у військовому та військово-політичному вимірі навчання "Захід-2025" покликані відпрацьовувати маневри на західному напрямі театру воєнних дій.

"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн", — пояснив він.

Буданов наголосив, що саме держави Балтії опиняться під найбільшим інформаційним тиском у період проведення цих навчань.

Очільник ГУР зауважив, що після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 році з боку Білорусі, де тоді проходили військові навчання, зараз такі заходи сприймають як серйозну проблему.

Що відомо про "Захід-2025" 23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання. Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань. Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником". 28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості. До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025". 11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що на спільних військових навчаннях з Росією "Захід-2025" учасники відпрацюють планування застосування ядерної зброї та "Орешника".



