Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому

Про це вона заявила в інтерв'ю Sky News.

"Я була послом (у Франції та Монако - ред.) у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це кінець для Росії", - зауважила вона. - Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну".

На запитання, чи відчуває вона атмосферу, "майже порівнянну" з тією, яку востаннє бачила перед Другою світовою війною, Гартлі підкреслила, що "це важкі дні".

Вона наголосила, що союзники України прагнуть допомогти Україні здобути перемогу у цій війні.

"Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", - констатувала вона.