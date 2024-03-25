Посол США в Великій Британії заявила, що у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
Посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що оптимістично налаштована щодо того, що США виділять більше коштів для України, однак попередила, у разі перемоги в Україні Росія не зупиниться на досягнутому
Про це вона заявила в інтерв'ю Sky News.
"Я була послом (у Франції та Монако - ред.) у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це кінець для Росії", - зауважила вона. - Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну".
На запитання, чи відчуває вона атмосферу, "майже порівнянну" з тією, яку востаннє бачила перед Другою світовою війною, Гартлі підкреслила, що "це важкі дні".
Вона наголосила, що союзники України прагнуть допомогти Україні здобути перемогу у цій війні.
"Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", - констатувала вона.
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Очільник Комітету міжнародних відносин Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон планує винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після Великодня.
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