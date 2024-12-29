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Потужні торнадо обрушились на американські штати Техас і Міссісіпі, є загиблі та поранені

Марія Науменко
29 грудня, 2024 неділя
12:48
Світ Торнадо

У суботу, 28 грудня, на американські штати Техас і Міссісіпі обрушилися кілька торнадо, унаслідок чого щонайменше 2 людини загинули і ще 6 дістали поранення

Зміст

Про це інформує Associated Press.

У Техасі, в районі Ліверпуля, що на південь від Х'юстона, одна людина загинула і чотири дістали некритичні травми. Шериф округу Бразорія, Медісон Полстон, повідомила про "кілька точок приземлення" торнадо, а також про десятки пошкоджених будинків.

У Міссісіпі зафіксовано одну жертву в окрузі Адамс та двох поранених в окрузі Франклін. Торнадо також уразили райони міст Буде і Брендон, зірвавши дахи з будівель.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що у неділю, 29 грудня, близько 4-ї години ранку шторм посилився, охопивши південь Алабами та рухаючись у бік Джорджії. Агенція видала попередження про сильні грози й можливі торнадо в південно-західній частині Джорджії та північно-західній Флориді.

Метеоролог Джош Ліхтер застеріг, що активність штормів може посилитися в наступні години. Загалом на території Х'юстона зафіксовано не менше шести торнадо, але їхня точна кількість все ще уточнюється.

Штормові умови спричинили затримки рейсів у головних аеропортах Х'юстона, і близько 71 тисячі споживачів у Міссісіпі залишилися без електрики.

  • У неділю, 15 грудня, на Майотту, французькому архіпелазі в Індійському океані на північ від Мадагаскару, обрушився найпотужніший шторм за останні майже сто років, унаслідок чого загинуло близько тисячі людей.
Теги:
Новини
негода
Техас
США
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