Працевлаштованих українських біженців у Нідерландах зобов'яжуть сплачувати по €350

Про це пише NOS.

"Працевлаштовані українські біженці незабаром повинні будуть платити майже €350 особистих внесків. Це становить €105 за воду, газ та електрику та €242 для людей, які отримують харчування за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає "зрозумілу модель" щодо сплати послуг, оскільки правила мають застосовуватися однаково.

Зазначається, що у ході дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду. Наразі державний секретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду "гнучкого" житла і потім почати це тестувати.