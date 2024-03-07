Працевлаштованих українських біженців у Нідерландах зобов'яжуть сплачувати по €350
Українські біженці, які перебувають та працюють у Нідерландах, сплачуватимуть країні по €350 як особистий внесок
Про це пише NOS.
"Працевлаштовані українські біженці незабаром повинні будуть платити майже €350 особистих внесків. Це становить €105 за воду, газ та електрику та €242 для людей, які отримують харчування за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.
Державний секретар Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає "зрозумілу модель" щодо сплати послуг, оскільки правила мають застосовуватися однаково.
Зазначається, що у ході дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду. Наразі державний секретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду "гнучкого" житла і потім почати це тестувати.
- Ірландія планує скоротити виплати українським біженцям, які живуть у державному житлі. Крім того, для новоприбулих обмежать час перебування у держпомешканнях.
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